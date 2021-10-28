Гол Дадонова в овертайме принес "Вегасу" победу над "Далласом" в матче НХЛ

В составе "Далласа" шайбы забросили Люк Гленденинг (3-я минута) и Александр Радулов (27). У "Вегаса" отличились Ши Теодор (4), Джонатан Маршессо (59) и Евгений Дадонов (62).

ТАСС, 28 октября. "Вегас" на выезде в овертайме обыграл "Даллас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Радулов забросил первую шайбу в текущем сезоне, за семь матчей российский нападающий "Далласа" набрал два очка (гол + передача). Его одноклубник Денис Гурьянов не сумел отличиться, вратарь команды Антон Худобин отразил 18 бросков. Дадонов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также за семь матчей он отметился одной голевой передачей. Выступающий за "Вегас" российский защитник Даниил Мироманов был заявлен на игру как нападающий, но не набрал очков.

"Вегас" одержал первую в сезоне победу в овертайме. По итогам семи встреч клуб набрал шесть очков и расположился на пятом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Даллас" проиграл четыре игры из семи, команда идет на четвертой позиции в Центральном дивизионе, набрав семь очков.

Следующий матч "Даллас" проведет дома против "Оттавы", "Вегас" на своей площадке сыграет с "Анахаймом". Обе встречи пройдут 30 октября.

В других матчах игрового дня "Флорида" обыграла "Бостон" (4:1) и одержала седьмую победу в семи матчах на старте сезона, вратарь команды Сергей Бобровский отразил 30 бросков и стал первой звездой игры. "Торонто" победил "Чикаго" в овертайме (3:2).