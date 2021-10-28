Гол Дадонова в овертайме принес "Вегасу" победу над "Далласом" в матче НХЛ

ТАСС, 28 октября. "Вегас" на выезде в овертайме обыграл "Даллас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Далласа" шайбы забросили Люк Гленденинг (3-я минута) и Александр Радулов (27). У "Вегаса" отличились Ши Теодор (4), Джонатан Маршессо (59) и Евгений Дадонов (62).
...and the one that won it pic.twitter.com/yZVLzqMrx1— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 28, 2021
Радулов забросил первую шайбу в текущем сезоне, за семь матчей российский нападающий "Далласа" набрал два очка (гол + передача). Его одноклубник Денис Гурьянов не сумел отличиться, вратарь команды Антон Худобин отразил 18 бросков. Дадонов забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также за семь матчей он отметился одной голевой передачей. Выступающий за "Вегас" российский защитник Даниил Мироманов был заявлен на игру как нападающий, но не набрал очков.
Tippity-top of the evening to y'all!— Dallas Stars (@DallasStars) October 28, 2021
: @BallySportsSW pic.twitter.com/kEpzgJZUF1
"Вегас" одержал первую в сезоне победу в овертайме. По итогам семи встреч клуб набрал шесть очков и расположился на пятом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Даллас" проиграл четыре игры из семи, команда идет на четвертой позиции в Центральном дивизионе, набрав семь очков.
Следующий матч "Даллас" проведет дома против "Оттавы", "Вегас" на своей площадке сыграет с "Анахаймом". Обе встречи пройдут 30 октября.
В других матчах игрового дня "Флорида" обыграла "Бостон" (4:1) и одержала седьмую победу в семи матчах на старте сезона, вратарь команды Сергей Бобровский отразил 30 бросков и стал первой звездой игры. "Торонто" победил "Чикаго" в овертайме (3:2).