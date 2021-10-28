Вратарь "Флориды" Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 28 октября. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский признан второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на четверг "Флорида" дома победила "Бостон" (4:1). Бобровский отразил 30 бросков.

Первой звездой дня признан нападающий "Филадельфии" Кэм Аткинсон, оформивший дубль в гостевом матче против "Эдмонтона" (5:3). Третьей звездой стал нападающий "Детройта" Дилан Ларкин, забросивший победную шайбу в овертайме в выездном матче против "Вашингтона" (3:2).