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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Хоркина прокомментировала ситуацию с оценкой Дины Авериной в упражнениях с лентой

По мнению двукратной олимпийской чемпионки, сперва нужно выяснить, что было в ответе на протест россиянки

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Необходимо узнать, что было в ответе на протест россиянки Дины Авериной на оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике, после чего продолжать разбирать ситуацию. Об этом ТАСС рассказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала Алина Горносько из Белоруссии (23,950 балла). Аверина подала протест на оценки, однако он был отклонен.

"Все спортсменки, которые не согласны с оценками, имеют право подать протест, - сказала Хоркина. - Сейчас нужно узнать, что именно было в ответе на протест Дины Авериной. И после этого уже продолжить разбирать ситуацию".

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Хоркина, Светлана ВасильевнаЧемпионат мира по художественной гимнастике
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