Матчи РПЛ и КХЛ в Татарстане в нерабочие дни пройдут в прежнем режиме

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги в нерабочие дни в Татарстане пройдут в прежнем режиме. Об этом ТАСС сообщила заместитель премьер-министра Татарстана, руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Лейла Фазлеева.

"У нас на сегодня 30-процентная загрузка арен, обязательные QR-коды, предварительное согласование с оперштабом Татарстана и с руководителем Роспотребнадзора РФ Анной Поповой, - сказала Фазлеева. - Эти ограничения действуют, и с 30 октября ничего не меняется".

"Рубин" 30 октября в рамках 13-го тура РПЛ примет московский ЦСКА. Клуб КХЛ "Ак Барс" в период нерабочих дней дома сыграет с омским "Авангардом" (1 ноября), новосибирской "Сибирью" (4 ноября) и екатеринбургским "Автомобилистом" (6 ноября).

По состоянию на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19, за последние сутки выявлено 176 новых случаев, 53 человека госпитализировано, 123 получают лечение на дому. Выздоровели за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Всего провакцинированы 1 497 684 человека (прирост привитых за последние сутки - 29 252), из них 1 019 541 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.

С 30 октября в Татарстане ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса, до этого самоизоляция касалась лиц старше 65 лет. Ввели запрет на торговлю и работу общепита в ночное время, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов и аптек. Также в ночное время запрещается работа бань и саун.

Также в регионе продолжает действовать система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан. QR-коды жители республики могут получить только на портале госуслуг, пройдя полный курс вакцинации от коронавируса.