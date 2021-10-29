Этап Гран-при с участием фигуристок Валиевой, Туктамышевой и Косторной стартует в Канаде

ТАСС, 29 октября. Второй этап серии Гран-при по фигурному катанию (Skate Canada) стартует 29 октября в Ванкувере. В составе российской команды на турнире выступят серебряный призер последнего чемпионата мира в Стокгольме Елизавета Туктамышева, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также чемпионка Европы Алена Косторная.

Валиева и Косторная тренируются в группе Этери Тутберидзе, бессменным тренером Туктамышевой является Алексей Мишин. В этом же составе девушки в начале октября выступали на турнире серии "Челленджер" в финском Эспоо, где первой стала Валиева, второй - Туктамышева, третьей - Косторная.

Skate Canada стартует 29 октября в 23:00 мск, 31 октября в 5:30 мск этап завершится выступлением женщин в произвольной программе. Составить конкуренцию россиянкам попробуют три японки - Вакаба Хигучи, Мана Кавабе и Маи Михара. Также на канадском льду выступит бронзовый призер юниорского чемпионата мира, самая юная чемпионка США Алиса Лью - первая американская фигуристка, сделавшая четверной прыжок.

В мужском одиночном катании в составе российской команды выступят Михаил Коляда (тренер - Мишин), Александр Самарин (Светлана Соколовская), а также Макар Игнатов (Евгений Рукавицын). В составе сборной США в Канаде выступят трехкратный чемпион мира, бронзовый призер Игр-2018 Натан Чен, который потерпел неудачу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, где стал третьим, уступив соотечественнику Винсенту Чжоу и японцу Сёме Уно.

В соревнованиях спортивных пар Россию представят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Спортсмены, тренирующиеся под руководством Сергея Рослякова и Сергея Доброскокова, в нынешнем сезоне стартовали на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, но снялись с произвольной программы. Особое внимание вызовет выступление канадцев Ванессы Джеймс и Эрика Рэдфорда - об образовании этой пары стало известно в апреле нынешнего года, ранее Джеймс выступала с Морганом Сипре, Рэдфорд - с Меган Дюамель. Также в этапе примут участие серебряные призеры олимпиады 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун.

В соревнованиях танцоров выступят Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда, а также Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (Ирина Жук и Александр Свинин). Наиболее титулованными из участников соревнований танцоров будут серебряные призеры чемпионата мира канадцы Пайпер Гилле и Поль Пуарье.