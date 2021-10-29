24 сейва Василевского и передача Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 29 октября. "Тампа" обыграла "Аризону" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" шайбы забросили Алекс Киллорн (6-я и 8-я минуты), Стивен Стэмкос (11), Алекс Барре-Буле (34), Андрей Сустр (59). У "Аризоны" отличился Лоусон Крауз (53).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился голевой передачей, россиянин набрал шесть очков (два гола + четыре передачи) в восьми матчах, голкипер команды Андрей Василевский отразил 24 броска. Вратарь "Аризоны" Артем Просветов сделал 23 сейва, россиянин провел первый матч в текущем сезоне.

"Тампа" набрала девять очков за восемь матчей, команда занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Аризоны" одно очко в семи играх, клуб идет последним в Центральном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 2 ноября дома против "Вашингтона". 30 октября столичная команда примет "Аризону".

В других матчах игрового дня "Калгари" обыграл "Питтсбург" (4:0), "Каролина" победила "Бостон" (3:0), третью шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников.