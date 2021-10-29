Гол и передача Тарасенко не помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 29 октября. "Сент-Луис" дома проиграл "Колорадо" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев отличились Колтон Парайко (10-я минута), Брэйден Шенн (45), Владимир Тарасенко (57). У "Колорадо" шайбы забросили Джей Ти Компер (19, 32), Назем Кадри (35), Кейл Макар (45).
Not done yet. Not even close. #stlblues pic.twitter.com/oKDqP35hdO— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 29, 2021
Тарасенко также сделал голевую передачи, россиянин отметился результативными действиями в пятой игре подряд, всего в шести матчах текущего сезона форвард набрал восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Его одноклубники Павел Бучневич, Клим Костин, Иван Барбашев не сумели отличиться.
"Сент-Луис" потерпел первое поражение в текущем сезоне, команда занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 10 очков в шести играх. На счету "Колорадо" шесть очков за семь матчей, клуб идет шестым.
Следующий матч "Сент-Луис" проведет 31 октября дома против "Чикаго", "Колорадо" в тот же день примет "Миннесоту".