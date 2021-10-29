Гол и передача Тарасенко не помогли "Сент-Луису" обыграть "Колорадо" в матче НХЛ

Тарасенко также сделал голевую передачи, россиянин отметился результативными действиями в пятой игре подряд, всего в шести матчах текущего сезона форвард набрал восемь очков (четыре гола + четыре передачи). Его одноклубники Павел Бучневич, Клим Костин, Иван Барбашев не сумели отличиться.

"Сент-Луис" потерпел первое поражение в текущем сезоне, команда занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, набрав 10 очков в шести играх. На счету "Колорадо" шесть очков за семь матчей, клуб идет шестым.

Следующий матч "Сент-Луис" проведет 31 октября дома против "Чикаго", "Колорадо" в тот же день примет "Миннесоту".