Купер: хоккеистам "Тампы" нужно время, чтобы привыкнуть к игре без Кучерова

ТАСС, 29 октября. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" требуется время, чтобы адаптироваться к игре без российского форварда Никиты Кучерова. Об этом заявил главный тренер команды Джон Купер, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

В ночь на пятницу "Тампа" обыграла дома "Аризону" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В среду пресс-служба команды сообщила, что Кучеров пропустит примерно 8-10 недель после успешно перенесенной операции. Российский нападающий получил повреждение в третьем периоде матча против "Вашингтона" и досрочно завершил игру.

"Работа продолжается, - сказал Купер. - Я остался доволен игрой команды в матче с "Аризоной", потому что она была результативная. Но, безусловно, когда вы теряете такого игрока как Кучеров, это сильно влияет на команду. Многие хоккеисты выступают в несвойственных им ролях, и адаптация к этому требует времени".

"Тампа" набрала девять очков за восемь матчей, команда занимает четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. Следующий матч "Тампа" проведет 2 ноября дома против "Вашингтона".