В футбольном клубе "Астана" считают двухлетнюю дисквалификацию Тихонова слишком строгой

ТАСС, 29 октября. Казахстанский футбольный клуб "Астана" считает решение контрольно-дисциплинарного комитета о двухлетней дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова слишком строгим. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Казахстанская федерация футбола (КФФ) отстранила от соревнований под эгидой организации на 24 месяца главного тренера "Астаны" россиянина Андрея Тихонова за неуважительное отношение к сопернику. В гостевом матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги с "Кайратом", который прошел 24 октября, Тихонов в конце первого тайма при счете 0:1 увел футболистов "Астаны" с поля. Спустя несколько минут команда вернулась на поле, и игра продолжилась. Итоговый счет не изменился.

"Астана" полностью принимает ответственность за инцидент. В ближайшее время клубом будут рассмотрены и приняты меры. Клуб считает решение контрольно-дисциплинарного комитета, в виде наказания сроком дисквалификации в 24 месяца в отношении главного тренера команды Тихонова А.В., излишне строгим", - говорится в заявлении.

Тихонову 51 год, он возглавляет "Астану" с октября 2020 года. Под руководством специалиста команда стала чемпионом Казахстана. До этого он возглавлял красноярский "Енисей", с которым стал бронзовым призером Футбольной национальной лиги (ФНЛ), и самарские "Крылья Советов", которые привел ко второму месту в ФНЛ. Также Тихонов работал ассистентом в московском "Спартаке".