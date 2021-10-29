Эксперт: футбол "Динамо" близок к тому, что показывает сейчас "Ливерпуль"

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игру футболистов московского "Динамо" можно сравнить с "Ливерпулем". Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер второй команды "Майнца", отец экс-футболиста "Динамо" и сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер.

В пятницу в рамках 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Динамо" сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Бело-голубые находятся на втором месте в чемпионате, "Зенит" - на первом.

"Виден быстрый футбол в исполнении "Динамо": скоростное переключение из обороны в атаку, за счет чего идет вскрытие обороны соперника, - сказал Нойштедтер. - Позиционные атаки уже давно закончились, и в штрафной игры практически нет. Мне нравится то, что делают эти трое (спортивный директор "Динамо" Желько Бувач, главный тренер Сандро Шварц и его ассистент Андрей Воронин - прим. ТАСС). Они прививают молодым ребятам такой футбол: Бувач же с [Юргеном] Клоппом (главный тренер "Ливерпуля" - прим. ТАСС) долго работал, и "Динамо" играет так же, как и "Ливерпуль".

"Ребята все это ухватывают. Видимо, нужно было немного времени, чтобы игроки поняли всю философию Бувача и Шварца. Сандро и здесь [в Майнце] хорошо работал, а про Воронина с таким опытом говорить не надо. А за их спиной стратег Бувач", - добавил он.