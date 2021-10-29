На стадионе "Атлетико" установили памятник Луису Арагонесу

ТАСС, 29 октября. Испанский футбольный клуб "Атлетико" установил бронзовый памятник испанскому футболисту и тренеру Луису Арагонесу возле домашнего стадиона "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественное открытие памятника состоялось в пятницу, церемонию открывал президент "Атлетико" Энрике Сересо. "Наша большая семья "Атлетико" еще раз показала, что мы храним память и почитаем людей, которые сделали наш клуб великим", - сказал президент.

На мероприятии также присутствовали главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне, капитан команды Коке, бывший игрок "Атлетико" и сборной Испании Фернандо Торрес.

Сын Арагонеса передал средства, оставшиеся после сбора на памятник, национальной ассоциации по борьбе с раком. В 2014 году Арагонес скончался от лейкемии в возрасте 75 лет.

Арагонес выступал за "Атлетико" в качестве игрока 11 лет (1964-1974), трижды выиграл чемпионат Испании (1965/66, 1969/70, 1972/73), дважды становился победителем кубка страны (1964/65, 1971/72). В качестве главного тренера "Атлетико" Арагонес проработал в клубе с перерывами с 1974 по 2003 год. Вместе с клубом он выигрывал чемпионат Испании (1976/77), трижды кубок (1975/76, 1984/85, 1991/92) и один раз суперкубок страны (1986). Во главе сборной Испании Арагонес стал чемпионом Европы в 2008 году.