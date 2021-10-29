WADA рассматривает вопрос возвращения статуса соответствия трем агентствам

ТАСС, 29 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поместило три антидопинговые организации в список тех, которым могут вернуть статус соответствия кодексу WADA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

14 сентября WADA признало восемь агентств не соответствующими антидопинговому кодексу, среди них были антидопинговые организации Черногории, Румынии, Таиланда, КНДР, Индонезии, Немецкоязычного сообщества Бельгии, Международная федерация гиревого спорта и Международная федерация баскетбола среди глухих.

Комитет по соответствию WADA может восстановить в правах агентства Черногории, Румынии и Немецкоязычного сообщества Бельгии. В случае исправления недочетов в течение четырех месяцев им будет возвращен статус соответствия.