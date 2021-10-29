СКА обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 3:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко (1-я и 29-я минуты) и Артем Швец-Роговой (4). У "Динамо" отличились Дмитрий Рашевский (12) и Андрей Сергеев (53).

Кузьменко забросил шайбу на 17-й секунде матча, это самый быстрый гол СКА в российской истории. 25-летний форвард набрал очки в четвертом матче подряд (3+3).

СКА лидирует в таблице Западной конференции, в 24 играх команда Валерия Брагина набрала 37 очков. "Динамо" идет на третьем месте на Западе с 30 очками в 23 играх.

В следующем матче бело-голубые в Риге сыграют против местного "Динамо" 31 октября. СКА 2 ноября дома встретится с магнитогорским "Металлургом".