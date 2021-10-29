Матч Суперкубка Европы по регби с участием "Енисея-СТМ" перенесен на неопределенный срок

ТАСС, 29 октября. Матч четвертого тура Суперкубка Европы между красноярским "Енисеем-СТМ" и грузинским клубом "Блэк Лайон" перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe).

Матч должен был пройти 30 октября в Сочи. Сообщается, что грузинская команда не смогла приехать на матч из-за пандемии.

О дате переноса пока не сообщается.

После трех туров "Енисей-СТМ" лидирует в таблице Восточной конференции с 11 очками, команда одержала две победы и потерпела одно поражение. "Блэк Лайон" идет на втором месте (10 очков), далее идут израильский "Тель-Авив Хит" (4) и "Локомотив-Пенза" (0).