{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Матч Суперкубка Европы по регби с участием "Енисея-СТМ" перенесен на неопределенный срок

Встреча российского клуба с грузинской командой "Блэк Лайон" должна была пройти 30 октября в Сочи

ТАСС, 29 октября. Матч четвертого тура Суперкубка Европы между красноярским "Енисеем-СТМ" и грузинским клубом "Блэк Лайон" перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации регби (Rugby Europe).

Матч должен был пройти 30 октября в Сочи. Сообщается, что грузинская команда не смогла приехать на матч из-за пандемии.

О дате переноса пока не сообщается.

После трех туров "Енисей-СТМ" лидирует в таблице Восточной конференции с 11 очками, команда одержала две победы и потерпела одно поражение. "Блэк Лайон" идет на втором месте (10 очков), далее идут израильский "Тель-Авив Хит" (4) и "Локомотив-Пенза" (0).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Футбол в России
Александр Медведев: футболисты "Динамо" играли так, как им позволял "Зенит"
Петербургская команда выиграла матч со счетом 4:1
Александр Медведев: футболисты "Динамо" играли так, как им позволял "Зенит"
Читать полностью