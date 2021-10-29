ЦСКА упустил преимущество в 22 очка и проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 29 октября. Московский ЦСКА со счетом 80:97 в гостях уступил "Монако" в матче седьмого тура баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком стал Уилл Клайберн (19 очков) из ЦСКА. По ходу второй четверти армейцы вели с преимуществом в 22 очка.

Армейцы потерпели три поражения и одержали четыре победы, команда Димитриса Итудиса занимает девятое место в таблице. "Монако" идет на седьмой позиции, в активе команды четыре победы и три поражения.

В следующем туре ЦСКА встретится дома с турецким "Фенербахче" 4 ноября.