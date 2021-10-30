Павлюченко и Ходыкин идут вторыми после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 30 октября. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, занимают второе место после короткой программы на втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере (Skate Canada).

Спортсмены набрали 69,46 балла. Первое место занимают серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года китайцы Суй Веньцзинь и Хан Цун (78,94). На третьей строчке расположились представители Германии Минерва Хазе и Нолан Зегерт (67,93).

Павлюченко 18 лет, Ходыкину 22 года. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы (2020) и России (2020, 2021), а также победителями чемпионата мира среди юниоров (2018).

Произвольную программу пары представят 30 октября.