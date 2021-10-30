Все российские фигуристы вакцинировались перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фигуристы сборной России, которые могут принять участие в Олимпийских играх 2022 года, прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявлял, что всем российским участникам Олимпиады в Пекине рекомендовано вакцинироваться от коронавируса. 4 октября в оргкомитете Олимпийских игр 2022 года сообщили, что спортсмены, привитые российскими вакцинами, будут допущены к участию в соревнованиях.

Фигуристы были вакцинированы в ФМБА. Также центр ведет плановую ревакцинацию спортсменов, прошедших первый курс вакцинации более шести месяцев назад.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.