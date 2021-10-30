Фигурист Игнатов поставил себе "четыре с минусом" за короткую программу на этапе Гран-при

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов остался не удовлетворен своим выступлением в короткой программе на втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере. Как рассказал россиянин журналистам, за выступление он поставил бы себе "четыре с минусом".

Игнатов получил за короткую программу свои лучшие баллы в карьере - 89,79 балла. В начале проката он исполнил четверной риттбергер.

"Я бы себе четверочку с минусом поставил - были мелкие моменты, неаккуратный выезд с акселя, были моменты, в которых я чувствовал неуверенность, помарочки на шагах, на вращениях. Хотелось бы раз за разом кататься лучше. Сверхэмоций сейчас нет, впереди произвольная программа, все мысли направлены туда", - рассказал Игнатов.

Спортсмен отметил, что после прилета в Ванкувер не испытывал соревновательных ощущений. "Не было ощущений соревнований, как будто мы приехали куда-то на отдых или сборы, - заявил Игнатов. - На льду все свои, так можно сказать. И когда я пришел сегодня утром на тренировку, меня все это взбудоражило, руки немного потряхивало".

Фигурист также прокомментировал ситуацию с визами в Канаду, которые российские спортсмены получили в самый последний момент. "Было непонятно, что и как будет, но в целом вроде бы пока справляемся с обстоятельствами. Посмотрим, как будет дальше", - добавил россиянин.