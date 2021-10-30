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Фигурное катание

Фигурист Игнатов идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Он набрал 89,79 балла
Макар Игнатов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Макар Игнатов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 октября. Российский фигурист Макар Игнатов показал четвертый результат в короткой программе мужского одиночного катания на втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере.

Игнатов набрал 89,79 балла. Первое место занимает американец Натан Чен (106,72), вторым идет его соотечественник Джейсон Браун (94,00), третьим - представитель Канады Киган Мессинг (93,28). На пятой строчке находится россиянин Евгений Семененко (87,71), восьмую позицию занимает Александр Самарин (78,55).

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России.

Произвольную программу спортсмены представят 31 октября.

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