Фигурист Игнатов идет четвертым после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 30 октября. Российский фигурист Макар Игнатов показал четвертый результат в короткой программе мужского одиночного катания на втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере.

Игнатов набрал 89,79 балла. Первое место занимает американец Натан Чен (106,72), вторым идет его соотечественник Джейсон Браун (94,00), третьим - представитель Канады Киган Мессинг (93,28). На пятой строчке находится россиянин Евгений Семененко (87,71), восьмую позицию занимает Александр Самарин (78,55).

Игнатову 21 год, в прошлом сезоне он занял второе место на чемпионате России.

Произвольную программу спортсмены представят 31 октября.