Смолкин назвал прекрасными ощущения на дебютном этапе Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в соревновании танцевальных дуэтов, прекрасно чувствуют себя на первом в карьере взрослом этапе серии Гран-при, проходящем в Канаде. Об этом Смолкин рассказал журналистам после выступления с ритм-танцем на соревнованиях в Ванкувере.

"Ощущения прекрасные, замечательно, что была публика, что пустили людей посмотреть, поболеть, - рассказал Смолкин. - Наша задача максимально наслаждаться друг другом, танцем и дарить это зрителям. Надеюсь, что зритель будет это чувствовать и поддерживать нас в ответ".

Спортсмены живут и тренируются в США, однако не считают этот факт преимуществом перед соперниками на канадском старте. "Все более-менее всегда в одинаковых условиях, на какие-то турниры мы полетим в Европу, наверное, будем в более трудных условиях. Но это не имеет значения, когда ты выходишь на лед и соревнуешься со всеми, это не должно никого волновать - ни спортсменов, ни тренеров, ни публику", - отметил Смолкин.

Диана Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе, одного из самых известных тренеров в мире фигурного катания, которая также находится в Канаде со своими учениками, участвующими в Гран-при. Как отметил Смолкин, они еще не успели обсудить свой прокат со специалистом. "Думаем, вряд ли она смотрела, она обычно уходит, - добавил фигурист. - Посмотрит, наверное, в записи, еще поделится ощущениями, а пока основываемся на собственных".