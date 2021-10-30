Гол Овечкина и шатаут Самсонова помогли "Вашингтону" победить "Аризону" в матче НХЛ

ТАСС, 30 октября. "Вашингтон" дома со счетом 2:0 обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Джон Карлсон (53-я минута) и капитан столичной команды Александр Овечкин (60, в пустые ворота). Российский нападающий, как и его одноклубник Евгений Кузнецов, также отметился голевой передачей в эпизоде с голом Карлсона.

Овечкин забросил 739-ю шайбу в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился во всех восьми играх текущего сезона, это третий подобный случай в истории команды: в сезоне-2005/06 Овечкин дебютировал в НХЛ, отличившись в восьми стартовых матчах, в следующем регулярном чемпионате его достижение повторил Александр Семин. Всего в активе капитана столичной команды 15 очков (девять голов + шесть передач).

Вратарь столичной команды Илья Самсонов провел первый в сезоне матч "на ноль", отразив 16 бросков.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 2 ноября в гостях против "Тампы", "Аризона" 31 октября сыграет на выезде с "Каролиной".