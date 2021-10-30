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НХЛ

Шатаут Шестеркина и три паса Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:0
Игорь Шестеркин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 30 октября. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 4:0 обыграл "Коламбус" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Райан Строум (13-я минута), Алексис Лафренье (16), Крис Крайдер (42, 52).

В эпизодах с голами Строума и Крайдера результативными передачами отметился российский форвард Артемий Панарин. На его счету семь очков (гол + шесть передач) в восьми матчах.

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый в сезоне матч "на ноль", отразив 31 бросок. На его счету четыре победы в шести играх текущего сезона.

"Рейнджерс" занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 11 очков в восьми матчах, "Коламбус" идет пятым (восемь очков за семь встреч). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 1 ноября в гостях против "Сиэтла". "Коламбус" 31 октября сыграет на выезде с "Нью-Джерси".

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