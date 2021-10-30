Шатаут Шестеркина и три паса Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Коламбус" в матче НХЛ

В эпизодах с голами Строума и Крайдера результативными передачами отметился российский форвард Артемий Панарин. На его счету семь очков (гол + шесть передач) в восьми матчах.

Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин провел первый в сезоне матч "на ноль", отразив 31 бросок. На его счету четыре победы в шести играх текущего сезона.

"Рейнджерс" занимают третье место в таблице Столичного дивизиона, набрав 11 очков в восьми матчах, "Коламбус" идет пятым (восемь очков за семь встреч). Следующую игру клуб из Нью-Йорка проведет 1 ноября в гостях против "Сиэтла". "Коламбус" 31 октября сыграет на выезде с "Нью-Джерси".