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НХЛ

Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Российский нападающий отличился во всех семи играх текущего сезона
Андрей Свечников AP Photo/Mike Carlson
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Mike Carlson

ТАСС, 30 октября. "Каролина" обыграла "Чикаго" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Энтони Д'Анджело (8-я минута), Джордан Стаал (14), Дерек Степан (14), Йеспери Котканиеми (19), Себастьян Ахо (24), российский нападающий Андрей Свечников (27). У "Чикаго" отличились Брэндон Хэгел (7), Адам Годетт (11), Алекс Дебринкэт (49).

Свечников забросил седьмую шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету четыре голевые передачи в семи матчах. Российский форвард отметился результативными действиями в каждой игре текущего сезона.

"Каролина" выиграла семь матчей из семи на старте регулярного чемпионата, команда набрала 14 очков и занимает первое место в таблице Столичного дивизиона. "Чикаго" проиграл все восемь матчей текущего сезона, клуб идет на предпоследней, седьмой строчке турнирной таблицы Центрального дивизиона с двумя очками

В следующем матче "Каролина" 31 октября дома сыграет против "Аризоны", "Чикаго" в тот же день встретится на выезде с "Сент-Луисом".

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