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Футбол в Италии

СМИ: футболист "Аталанты" Миранчук может перейти в "Торино" в январе

Полузащитник сборной России выступает за клуб из Бергамо с 2020 года
Алексей Миранчук EPA-EFE/PAOLO MAGNI
Описание
Алексей Миранчук
© EPA-EFE/PAOLO MAGNI

ТАСС, 30 октября. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук может перейти в "Торино" в зимнее трансферное окно. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

По информации источника, клуб из Турина пристально наблюдает за россиянином.

Миранчуку 26 лет, он выступает за клуб из Бергамо с 2020 года, за это время он провел за команду 39 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. В субботу подопечные Джан Пьеро Гасперини примут римский "Лацио" в рамках 11-го тура первенства страны.

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