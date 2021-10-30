СМИ: футболист "Аталанты" Миранчук может перейти в "Торино" в январе

ТАСС, 30 октября. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук может перейти в "Торино" в зимнее трансферное окно. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.
По информации источника, клуб из Турина пристально наблюдает за россиянином.
Aleksaj #Miranchuk could leave #Atalanta in January. #Torino have asked info and are monitoring the russian player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 29, 2021
Миранчуку 26 лет, он выступает за клуб из Бергамо с 2020 года, за это время он провел за команду 39 матчей в разных турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 18 очков. В субботу подопечные Джан Пьеро Гасперини примут римский "Лацио" в рамках 11-го тура первенства страны.