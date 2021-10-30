СМИ: футболист "Аталанты" Миранчук может перейти в "Торино" в январе

ТАСС, 30 октября. Российский полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Алексей Миранчук может перейти в "Торино" в зимнее трансферное окно. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

По информации источника, клуб из Турина пристально наблюдает за россиянином.