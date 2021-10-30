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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Путин: российские гимнастки на чемпионате мира покорили зрителей мастерством и грацией

Глава государства также пожелал гимнасткам спортивных успехов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участниц российской сборной - Анастасию Близнюк, Полину Орлову, Алису Тищенко, Марию Толкачеву, Ангелину Шкатову - с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в групповых упражнениях в многоборье. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уважаемые Анастасия Ильинична, Полина Сергеевна, Алиса Сергеевна, Мария Юрьевна, Ангелина Анатольевна! От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира", - отметил Путин.

Глава государства также пожелал гимнасткам спортивных успехов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧемпионат мира по художественной гимнастике
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