Путин: российские гимнастки на чемпионате мира покорили зрителей мастерством и грацией

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участниц российской сборной - Анастасию Близнюк, Полину Орлову, Алису Тищенко, Марию Толкачеву, Ангелину Шкатову - с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в групповых упражнениях в многоборье. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уважаемые Анастасия Ильинична, Полина Сергеевна, Алиса Сергеевна, Мария Юрьевна, Ангелина Анатольевна! От души поздравляю вас с победой. В групповых упражнениях в многоборье вам не было равных, вы покорили зрителей великолепным мастерством, грацией и обаянием, в противостоянии с сильными соперницами заслуженно стали чемпионками мира", - отметил Путин.

Глава государства также пожелал гимнасткам спортивных успехов.