{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

В матче против "Коламбуса" российский голкипер оформил шатаут
Игорь Шестеркин AP Photo/Adam Hunger
Описание
Игорь Шестеркин
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 30 октября. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Рейнджерс" со счетом 4:0 обыграли "Коламбус" в матче регулярного чемпионата. Шестеркин отразил 31 бросок. Это его первая игра на ноль в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий "Флориды" Александр Барков, который забросил две шайбы, в том числе в овертайме, в матче с "Детройтом" (3:2).

Третьей звездой стал американский форвард "Оттавы" Джош Норрис, оформивший дубль в матче с "Далласом" (4:1).

Теги
НХЛ
Чемпионат мира по художественной гимнастике
Путин: российские гимнастки на чемпионате мира покорили зрителей мастерством и грацией
Глава государства также пожелал гимнасткам спортивных успехов
Читать полностью