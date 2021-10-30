Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 30 октября. Российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на субботу "Рейнджерс" со счетом 4:0 обыграли "Коламбус" в матче регулярного чемпионата. Шестеркин отразил 31 бросок. Это его первая игра на ноль в текущем сезоне.

Первой звездой признан финский нападающий "Флориды" Александр Барков, который забросил две шайбы, в том числе в овертайме, в матче с "Детройтом" (3:2).

Третьей звездой стал американский форвард "Оттавы" Джош Норрис, оформивший дубль в матче с "Далласом" (4:1).