Капранова заявила, что рада за побившую рекорд Канаевой гимнастку Дину Аверину

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина молодец, что смогла превзойти рекордное достижение Евгении Канаевой по количеству золотых наград на чемпионатах мира по художественной гимнастике, так как каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего. Такое мнение ТАСС высказала десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

В субботу Дина Аверина стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. Эта золотая награда стала для нее 18-й на мировых первенствах, в активе Канаевой 17 медалей высшего достоинства. Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина победила в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а также завоевала серебро в упражнении с лентой. Еще одну золотую награду она получила после победы сборной России в командном первенстве.

"Я очень рада, что Дина стала четырехкратной абсолютной чемпионкой мира, - сказала Капранова. - В итоге она имеет уже 18 золотых медалей, а на этом чемпионате она забрала практически все золото. Я очень рада за Дину, рада, что ей удалось побить рекорд, потому что каждое следующее поколение должно быть лучше предыдущего, Дина - умница. Дай бог ей здоровья и пусть продолжает до Парижа".

Россиянка Арина Аверина стала третьей в многоборье. "Возможно ли, что со стороны судей была некая предвзятость к Арине? Все возможно, но тем не менее ей удалось завоевать третье место", - добавила собеседница ТАСС.

Сестрам Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, помимо 18 золотых наград, в ее активе три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира пять раз, также в ее активе шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.