Матыцин: российские тренеры вносят большой вклад в развитие физкультуры и спорта в стране

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Отечественные тренеры своим трудом вносят огромный вклад в пропаганду физической культуры и спорта, помогают своим воспитанникам преодолевать все трудности, встречающиеся на их профессиональном пути. С профессиональным праздником специалистов поздравил министр спорта РФ Олег Матыцин, его комментарий приводит пресс-служба ведомства.

30 октября в России отмечается День спортивного учителя, инициатором его учреждения в свое время выступила Федерация спортивной гимнастики России.

"Я искренне рад поздравить с праздником всех, кто связал свою жизнь с этой замечательной, благородной профессией, - отметил Матыцин. - Наша страна известна высоким уровнем подготовки спортсменов, которого бы не было без вас - настоящих профессионалов своего дела. Будучи наставниками юных и взрослых спортсменов, вы вносите огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в России. Благодарю за ваш ежедневный труд. Ваши профессионализм, терпение и целеустремленность влияют не только на спортивное будущее наших детей, но и на формирование их жизненных ценностей и установок. Тренер - действительно уникальная профессия, профессия с большой буквы. Вы помогаете своим воспитанникам сформировать характер, раскрыть лучшие и не только спортивные качества, быть уверенными в себе и своих возможностях, не сдаваться перед трудностями".

Матыцин подчеркнул, что одной из главных задач его ведомства является создание необходимых условий для работы тренеров. "Желаю всем тренерам, педагогам, инструкторам спортивной отрасли крепкого здоровья в это непростое пандемийное время, всегда получать удовольствие от работы и, конечно, новых побед своих воспитанников", - заключил министр.