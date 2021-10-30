"Трактор" обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ

ТАСС, 30 октября. Челябинский "Трактор" победил казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 5:0. Встреча прошла в Челябинске на ледовой арене "Трактор".

Как дуэль: кто первым дотянется, тот и молодец. Лукаш Седлак – молодец! pic.twitter.com/YOJRI96N7j

"Трактор" занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 38 очками в 25 матчах, "Ак Барс" находится на четвертом месте, имея в активе 32 очка после 25 игр.

В следующем матче "Трактор" на своей площадке встретится с подольским "Витязем", а "Ак Барс" дома сыграет с омским "Авангардом", обе игры состоятся 1 ноября.