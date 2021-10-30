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Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на Мемориале Дениса Тена

Победителем стал Петр Гуменник, второе место занял Марк Кондратюк, третье - Андрей Мозалев
Петр Гуменник Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Петр Гуменник
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 октября. Российские фигуристы Петр Гуменник, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев заняли первые три места на международном турнире "Мемориал Дениса Тена". Соревнования проходят в Нур-Султане.

Первое место занял Гуменник, в сумме за короткую и произвольную программы он набрал 263,14 балла (91,84+171,30), вторым стал Кондратюк (250,08; 84,79+165,29), третьим - Мозалев (234,05; 72,76+161,29).

Гуменнику 19 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров. Гуменник дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21. Спортсмен завоевал бронзу московского этапа Гран-при и стал победителем пятого этапа Кубка России.

Кондратюку 18 лет, он является бронзовым призером чемпионата страны. 24 сентября Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy и гарантировал России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

Мозалеву 18 лет, фигурист является чемпионом мира среди юниоров (2020), в 2021 году он стал четвертым на чемпионате России.

Соревнования проводятся в память о казахстанском фигуристе Денисе Тене. Тен был заслуженным мастером спорта Республики Казахстан, бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года, серебряным медалистом чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года. 19 июля 2018 года спортсмен застал двух мужчин при попытке кражи зеркал его автомобиля. В возникшей потасовке злоумышленники ударили фигуриста ножом, Тен скончался в больнице от потери крови, ему было 25 лет.

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