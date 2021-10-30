Горячкина cыграла вничью в четвертом туре мужского шахматного турнира Grand Swiss

ТАСС, 30 октября. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представителем США Хансом Ниманном в четвертом туре мужской сетки шахматного турнира Grand Swiss. Соревнования проходят в Риге.

Ранее Горячкина стала первой женщиной, которая сыграла в мужской сетке чемпионата России. По его итогам она заняла 10-е место из 12.