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Летние олимпийские виды спорта

Колесников завоевал золото этапа Кубка мира в Казани на дистанции 100 м на спине

Второе место занял Павел Самусенко, третьим стал Григорий Тарасевич
Климент Колесников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Климент Колесников
© Станислав Красильников/ТАСС

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Россиянин Климент Колесников стал победителем этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Соревнования проходят в Казани.

Его время составило 49,47 секунды. Далее расположились россияне Павел Самусенко (50,44) и Григорий Тарасевич (50,82). Ранее Колесников стал в Казани серебряным призером на дистанции 100 м комплексным плаванием и 50 м на спине и бронзовым призером на дистанции 100 м вольным стилем.

Колесникову 21 год, на его счету серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр в Токио. Также он является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира и шестикратным чемпионом Европы. На короткой воде он дважды становился чемпионом мира и 10 раз - чемпионом Европы.

Этап в Казани является заключительным, четвертым в Кубке мира. Соревнования завершатся 30 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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