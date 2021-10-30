В международном детском центре "Артек" подвели первые итоги фестиваля ГТО

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Первые итоги фестиваля комплекса "Готов к труду и обороне" подвели в международном детском центре "Артек" по завершении образовательной программы "В движении ГТО" для 12-й смены. Об этом ТАСС сообщил руководитель программы профессор Сергей Тетерский.

В рамках фестиваля обладатели золотых знаков отличия ГТО вместе с воспитателями детского лагеря "Лесной" и тренерами АНО "Детские и молодежные социальные инициативы" разрабатывали инструменты популяризации комплекса ГТО и здорового образа жизни. Организаторы собрали сотни идей и разработок образа ГТО, связанных с профессиональными предпочтениями старшеклассников. Фестиваль в "Артеке" ставил акцент на взаимосвязи и взаимозависимости духовного и физического здоровья.

"Соскучившиеся по социальной активности артековцы-значкисты ГТО с радостью включились в тренинговую программу, предполагающую онлайн-взаимодействие с родителями, учителями, одноклассниками и реальное сотрудничество с теми ребятами, которые в отрядах не представляют ГТО, - сказал Тетерский. - Движение популяризаторов ГТО прошло не только в теории и придуманных акциях для будущего, но и прямо здесь, в Артеке: например, с первого дня участники фестиваля ГТО начали использовать свои страницы в социальных сетях для демонстрации радости от своей ловкости, силы и грациозности".

"Участники мероприятия объявляли о желании выступать в качестве наставников-вдохновителей ГТО для маленьких детей и их родителей, для ребят в трудной жизненной ситуации, с ограничениями по здоровью, разработчиков умных гаджетов здоровья и сайтов, стилистов доступной и красивой формы для уроков физкультуры и соревнований, организаторов ГТО-путешествий и приключений, законодателей обязательного требования сдачи норм ГТО для престижного трудоустройства, получения льготного кредита и досрочного выхода на пенсию", - отметил Тетерский.

Смена проходила 21 день, за это время участники научились придумывать музыкально-театрализованные представления, флэш-мобы, квесты, плакаты, комиксы, приложения и посты в социальных сетях для продвижения комплекса ГТО. Накопленные материалы, которые за пять лет собрали на подобных фестивалях в "Артеке", будут систематизированы и представлены в научно-методическом пособии для организаторов духовно-физического оздоровления детей и молодежи "PROдвижение ГТО".