Российские пловцы завоевали четыре золотые медали на этапе Кубка мира в Казани

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Российские пловцы завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде в Казани.

Победителями соревнований стали Алексей Ртищев (1 500 м вольным стилем), Юлия Ефимова (50 м на спине), Павел Самусенко (100 м брассом) и Климент Колесников (100 м на спине).

Серебряные награды завоевали Ефимова (200 м брассом, 50 м брассом), Колесников (100 м комплексным плаванием, 50 м на спине), Самусенко (100 м на спине), Владимир Морозов (50 м вольным стилем, 100 м вольным стилем), Анастасия Сорокина (400 м комплексным плаванием), Екатерина Никонова (200 м вольным стилем), Дарья Васькина (100 м на спине), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Валерия Саламатина (800 м вольным стилем) и Дарья Устинова (200 м на спине).

Бронзовые награды на счету Колесникова (100 м вольным стилем), Васькиной (50 м на спине), Самусенко (100 м баттерфляем), Сорокиной (100 м комплексным плаванием), Александры Быковой (400 м вольным стилем, 800 м вольным стилем), Даниила Шаталова (400 м вольным стилем), Григория Тарасевича (200 м на спине, 100 м на спине), Марии Темниковой (200 м брассом), Антона Чупкова (100 м брассом, 200 м брассом), Сергея Фесикова (50 м на спине), Кирилла Стрельникова (50 м брассом), Арины Сурковой (50 м баттерфляем), Татьяны Белоноговой (100 м брассом) и Егора Павлова (200 м баттерфляем).

Этап в Казани является заключительным, четвертым в сезоне. Победителем Кубка мира у женщин стала пятикратная олимпийская чемпионка австралийка Эмма Маккеон, набравшая 228,3 балла. Наивысшее место среди россиянок заняла Ефимова (107,9), которая стала 10-й. У мужчин победу одержал представитель ЮАР Мэттью Сэйтс (227), Морозов (173,7) - девятый.