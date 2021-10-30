Россиянин Тухугов победил бразильца Рамоса в поединке UFC

ТАСС, 30 октября. Россиянин Зубайра Тухугов победил бразильца Рикардо Рамоса в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

Тухугов одержал победу единогласным решением судей.

Тухугову 30 лет, он является уроженцем Грозного. Ранее боец занимался под руководством отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Теперь на его счету 20 побед, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

В другом поединке дня россиянин Тагир Уланбеков победил раздельным решением бразильца Аллана Насименто, Шамиль Гамзатов проиграл техническим нокаутом в первом раунде поляку Михалу Олексейчуку, Альберт Дураев победил единогласным решением соотечественника Романа Копылова.

Турнир UFC 267 проходит в Абу-Даби.