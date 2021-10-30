{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Дубль Джованни Симеоне принес "Вероне" победу над "Ювентусом"

"Верона" обошла туринцев в таблице
Джованни Симеоне EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA
Описание
Джованни Симеоне
© EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Верона" со счетом 2:1 обыграла "Ювентус" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Джованни Симеоне (11-я и 14-я минуты). У "Ювентуса" отличился Уэстон Маккенни (80).

"Верона" благодаря победе обошла "Ювентус" в турнирной таблице и занимает восьмое место, туринцы опустились на девятую строчку. Команды набрали по 15 очков, однако "Верона" выше по дополнительным показателям.

"Верона" в следующем туре на выезде сыграет с "Наполи" 7 ноября, "Ювентус" днем ранее примет "Фиорентину". До этого команда Массимилиано Аллегри дома встретится с санкт-петербургским "Зенитом" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов 2 ноября.

Теги
Футбол в Италии
Футбол в Англии
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу манкунианцев
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии
Читать полностью