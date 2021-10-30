Российский боец Анкалаев победил в поединке UFC

ТАСС, 30 октября. Россиянин Магомед Анкалаев победил представителя Швейцарии Волкана Оздемира в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 267 проходит в Абу-Даби.

Поединок в полутяжелой весовой категории завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Анкалаеву 29 лет, он родился в Махачкале и является представителем местного клуба смешанных единоборств "Горец". Теперь на его счету 15 побед и одно поражение в ММА.

Оздемиру 32 года, он проиграл второй поединок кряду. Всего одержал 17 побед и потерпел шестое поражение в ММА.