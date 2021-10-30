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ММА

Чимаев одержал досрочную победу над Ли Цзинляном в первом за год поединке в UFC

Уроженец Чечни выиграл удушающим приемом в первом раунде

ТАСС, 30 октября. Представитель Швеции Хамзат Чимаев победил китайца Ли Цзинляна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 267 проходит в Абу-Даби.

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Чимаев одержал досрочную победу удушающим приемом в первом раунде поединка в полусреднем весе.

Уроженцу Чеченской Республики 27 лет, с 19 лет он представляет Швецию. В марте объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. Позднее боец заявил о возобновлении выступлений.

Последний свой поединок Чимаев провел 19 сентября прошлого года, победив в первом раунде нокаутом американца Джеральда Миршерта. Всего на счету спортсмена десять побед и ни одного поражения, все поединки он выиграл досрочно. Чимаев за четыре боя в UFC пропустил только два удара, нанес при этом 254.

Ли Цзинляну 33 года, в смешанных единоборствах он одержал 18 побед и потерпел шестое поражение.

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