Российский тяжеловес Волков победил Тыбуру на турнире UFC в Абу-Даби

ТАСС, 30 октября. Россиянин Александр Волков победил поляка Марчина Тыбуру в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 267 проходит в Абу-Даби.

Бой в тяжелой весовой категории завершился победой Волкова единогласным решением судей.

Волкову 33 года. Он провел 43 поединка в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 34 победы и потерпел 9 поражений.

Тыбуре 35 лет, Волков прервал пятиматчевую победную серию польского бойца в UFC. Всего Тыбура одержал 22 победы и потерпел 7 поражений в ММА.