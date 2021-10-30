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ММА

Ислам Махачев одержал девятую победу подряд в UFC

Россиянин выиграл болевым приемом в первом раунде
Ислам Махачев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ислам Махачев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 30 октября. Российский боец Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Турнир UFC 267 проходит в Абу-Даби.

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Бой в легком весе завершился победой россиянина болевым приемом в первом раунде.

30-летний Махачев является уроженцем Махачкалы, ранее занимался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова - отца Хабиба Нурмагомедова, сейчас тренируется под руководством Хавьера Мендеса - бывшего тренера Нурмагомедова.

Победа стала девятой кряду для россиянина в UFC. Всего в активе Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу.

Хукеру 31 год, на его счету 21 победа и 11 поражений.

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