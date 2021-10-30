"Нэшвилл" в серии буллитов обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 30 октября. "Нэшвилл" в серии буллитов одержал победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе "Нэшвилла" дважды отличился Таннер Жанно (27-я, 52-я минуты). У "Айлендерс" шайбы забросили Энтони Бовилье (15) и Оливер Вальстрём (33). Автором победного буллита стал Филип Форсберг.

Ворота "Айлендерс" защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 21 бросок. Всего в лиге он провел 29 матчей, в которых одержал 16 побед. Россиянин сохранил свои ворота в неприкосновенности в двух предыдущих матчах против "Аризоны" (3:0) и "Вегаса" (2:0). Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не отметился результативными действиями.