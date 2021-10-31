Тремя матчами в воскресенье завершится 13-й тур чемпионата России по футболу

ТАСС, 31 октября. Программа 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится тремя играми в воскресенье. В этот день состоятся матчи "Уфа" - "Ахмат", "Арсенал" - "Сочи" и "Химки" - "Урал".

В первой игре дня "Уфа" на своем поле примет грозненский "Ахмат". Встреча начнется в 14:00 мск. Уфимский клуб после 12 игр имеет в активе 10 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 15 очками располагается на 10-й позиции. Последняя встреча между командами в чемпионате завершилась домашней победой "Уфы" со счетом 3:0.

"Уфа" не побеждает в чемпионате с 18 сентября, когда на своем поле команда обыграла подмосковные "Химки" со счетом 3:2. В четырех последних матчах в РПЛ команда набрала два очка (2 ничьи, 2 поражения). "Уфа" и "Ахмат" 27 октября проиграли в матчах группового этапа Бетсити - Кубка России и завершили выступление в турнире, уфимцы уступили владикавказской "Алании" (0:2), грозненский клуб после серии пенальти потерпел поражение от волгоградского "Ротора" (1:1, 2:4 по пенальти).

Также в воскресенье "Сочи" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом", встреча начнется в 16:30 мск. Сочинцы с 21 очком в 12 матчах располагаются на шестой позиции в таблице РПЛ, "Арсенал" имеет в активе 12 очков и занимает 13-е место. "Сочи" ни разу не выигрывал у "Арсенала" в гостях, в сезоне-2020/21 тульский клуб победил со счетом 3:2, в сезоне-2019/20 встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В другом матче воскресенья "Химки" дома сыграют с екатеринбургским "Уралом", встреча пройдет на "Арене-Химки" без зрителей и начнется в 19:00 мск. 25 октября Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок", которые возглавлял с сентября 2020 года. Подмосковный клуб с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. "Урал" после 12 матчей набрал 9 очков и располагается на последней, 16-й позиции.

Тур стартовал в пятницу матчем "Зенит" - "Динамо", встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга со счетом 4:1. В субботу казанский "Рубин" дома победил ЦСКА (1:0), "Спартак" и "Ростов" в Москве сыграли вничью (1:1), "Краснодар" на своем поле уступил самарским "Крыльям Советов" (0:1), "Локомотив" на выезде выиграл у "Нижнего Новгорода" (2:1).