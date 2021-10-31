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ММА

Президент UFC пообещал рассмотреть возможность дать титульный бой Махачеву

На данный момент титул в легком весе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пообещал рассмотреть возможность дать россиянину Исламу Махачеву титульный поединок. Об этом Уайт сказал Махачеву после боя.

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В субботу Махачев победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде. В интервью после поединка, который прошел на турнире UFC 267 в Абу-Даби, россиянин выразил готовность провести бой за титул чемпиона организации в легком весе.

"Ты хочешь титульный бой летом? Хорошо, я понял. Я посмотрю на текущую ситуацию, и мы вернемся к этой теме", - сказал Уайт.

Всего в активе Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. На данный момент титул в легком весе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.

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