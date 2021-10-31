Президент UFC пообещал рассмотреть возможность дать титульный бой Махачеву

ТАСС, 31 октября. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пообещал рассмотреть возможность дать россиянину Исламу Махачеву титульный поединок. Об этом Уайт сказал Махачеву после боя.

В субботу Махачев победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде. В интервью после поединка, который прошел на турнире UFC 267 в Абу-Даби, россиянин выразил готовность провести бой за титул чемпиона организации в легком весе.

"Ты хочешь титульный бой летом? Хорошо, я понял. Я посмотрю на текущую ситуацию, и мы вернемся к этой теме", - сказал Уайт.

Всего в активе Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение, которое он потерпел в октябре 2015 года, уступив нокаутом бразильцу Адриану Мартинсу. На данный момент титул в легком весе принадлежит бразильцу Чарльзу Оливейре.