Шайба Наместникова не спасла "Детройт" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

В составе победителей шайбы забросили Джейк Маззин (20-я минута), Майкл Бантинг (40), Александр Керфут (41), Джон Таварес (48) и Митч Марнер (56). У проигравших отличились Филип Задина (29), Джо Велено (42), Владислав Наместников (51) и Филип Гронек (60).

"Торонто" поднялся на пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав девять очков в девяти встречах. Имеющий на очко больше "Детройт" идет третьим. В следующем матче "Торонто" в ночь на среду примет "Вегас", а "Детройт" тогда же на выезде встретится с "Монреалем".

В другой игре "Сан-Хосе" дома в овертайме победил "Виннипег" со счетом 2:1. Российский нападающий хозяев Александр Барабанов сделал результативную передачу.

"Нью-Джерси" на выезде обыграл "Питтсбург" (4:2). Пропустивший начало сезона из-за травмы капитан хозяев двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби провел первую встречу в нынешнем чемпионате. "Бостон" на своем льду в серии буллитов оказался сильнее "Флориды" (3:2).