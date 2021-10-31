Фигуристка Валиева заявила, что не собирается усложнять свою программу в ближайшее время

ТАСС, 31 октября. Российская фигуристка Камила Валиева не собирается в ближайшее время усложнять свою программу проката. Об этом спортсменка заявила журналистам на пресс-конференции.

В воскресенье россиянка выиграла второй этап серии Гран-при, который проходил в канадском Ванкувере. Валиева набрала в сумме 265,08 (84,19+180,89) балла, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ. Предыдущие мировые достижения также принадлежали Валиевой.

"Расти всегда есть куда - не делать степаут на акселе, делать лучше прыжки, - сказала Валиева. - Усложнять пока что не буду - хочу хорошо накатать именно этот контент".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне. Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе.