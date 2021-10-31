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Фигурное катание

Фигуристка Косторная заявила, что смогла перебороть себя на канадском этапе Гран-при

Российская спортсменка заняла третье место на турнире
Алена Косторная Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 31 октября. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная довольна тем, что смогла перебороть себя на этапе серии Гран-при в Ванкувере и исправить в произвольной программе свои ошибки. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления.

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Косторная заняла на этапе Гран-при третье место, набрав 214,54 балла. Победительницей с двумя мировыми рекордами стала дебютантка серии Камила Валиева (265,08), побив свои же достижения в произвольной программе и по сумме программ. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88).

"Я рада, что смогла в некотором роде перебороть себя, показать программу, исправить вчерашние ошибки, - сказала Косторная. - Да, к этому добавились и другие, но в целом я очень довольна полученным результатом. Что я накатала, то и получила. Не я решаю, что должна получать, что нет, а специально обученные люди".

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