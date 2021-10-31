Тренер "Сан-Хосе" похвалил Барабанова за игру в матче НХЛ с "Виннипегом"

ТАСС, 31 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Александр Барабанов обладает талантом, который нужно проявлять в каждой игре. Об этом заявил тренер "Сан-Хосе" Джон Маклин, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на воскресенье "Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 2:1. Российский форвард поучаствовал в первой заброшенной шайбе команды, набрав одно результативное очко. "Сан-Хосе" провел матч без главного тренера Боба Бугнера и семи основных игроков, попавших в ковид-протокол, а также капитана Логана Кутюра, отсутствовавшего из-за болезни.

"Барабанов получил шанс сыграть с сильными партнерами и сыграл очень хорошо, - сказал Маклин. - Это талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день. Будем надеяться, что для него это станет трамплином".

В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Баффало" 3 ноября. После восьми матчей "Сан-Хосе" располагается на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 10 очками в активе.