{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Тренер "Сан-Хосе" похвалил Барабанова за игру в матче НХЛ с "Виннипегом"

Российский нападающий отметился результативной передачей

ТАСС, 31 октября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Александр Барабанов обладает талантом, который нужно проявлять в каждой игре. Об этом заявил тренер "Сан-Хосе" Джон Маклин, комментарий которого приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

В ночь на воскресенье "Сан-Хосе" в овертайме обыграл "Виннипег" со счетом 2:1. Российский форвард поучаствовал в первой заброшенной шайбе команды, набрав одно результативное очко. "Сан-Хосе" провел матч без главного тренера Боба Бугнера и семи основных игроков, попавших в ковид-протокол, а также капитана Логана Кутюра, отсутствовавшего из-за болезни.

"Барабанов получил шанс сыграть с сильными партнерами и сыграл очень хорошо, - сказал Маклин. - Это талантливый игрок, которому надо проявлять себя каждый день. Будем надеяться, что для него это станет трамплином".

В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Баффало" 3 ноября. После восьми матчей "Сан-Хосе" располагается на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 10 очками в активе.

Теги
НХЛ
Футбол в России
Футболист "Спартака" Мелкадзе должен приступить к тренировкам в группе в конце ноября
В нынешнем сезоне нападающий провел только один матч
Читать полностью