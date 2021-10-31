СМИ: Санту могут уволить с поста главного тренера "Тоттенхэма"

ТАСС, 31 октября. Руководство английского футбольного клуба "Тоттенхэм" недовольно выступлениями команды и намерено уволить португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Transfermarkt Николо Скира.

Сообщается, что определяющими в судьбе главного тренера будут предстоящие встречи с нидерландским "Витессом" в рамках группового этапа Лиги конференций и "Эвертоном" в матче 11-го тура чемпионата Англии. После 10 матчей клуб из Лондона занимает восьмое место в турнирной таблице национального первенства с 15 очками в активе. В таблице группы Лиги конференций "Тоттенхэм" располагается на третьей строчке, набрав четыре очка.