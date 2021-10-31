Баскетболиста "Бруклина" Дюранта оштрафовали на $25 тыс. за выброс мяча на трибуны

ТАСС, 31 октября. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант оштрафован на $25 тыс. за выброс мяча на трибуны в матче регулярного чемпионата с "Индианой" (105:98). Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Инцидент произошел в третьей четверти матча. Дюрант после нарушения правил на себе со стороны игрока "Индианы" Ти Джея Макконнела бросил мяч в сторону болельщиков, после чего ему дали технический фол. В матче баскетболист "Бруклина" набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал семь результативных передач.
Kevin Durant launches the ball into the stands.— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 30, 2021
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После шести матчей "Бруклин" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с девятью очками в активе. В следующем матче "Бруклин" примет "Детройт" 1 ноября.