Тарпищев: сборная России по теннису может преодолеть групповой этап Кубка Билли Джин Кинг

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по теннису способна преодолеть групповой этап финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации, его переименовали в прошлом году в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг, активного борца за равноправие женщин и мужчин в спорте. Российская сборная сыграет в группе с командами Франции и Канады.

"Сборная Канады не привезла двух сильнейших игроков, поэтому у нашей сборной появляются шансы на выход из группы, - сказал Тарпищев. - Будем смотреть, как сыграют команды Канады и Франции, после этого будет понятнее. Наша команда готовится, атмосфера хорошая. Готовят команду и все это время находятся с ней в Праге [Игорь] Андреев и [Игорь] Куницын".

Турнир пройдет с 1 по 6 ноября в Праге на кортах с покрытием "хард", в соревнованиях примут участие 12 команд, распределенные по четырем группам. За российскую команду выступят Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.